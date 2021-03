Juventus-killer Sergio Oliveira maakte een kleine tien jaar geleden ook al indruk met deze geweldige goal in de Jupiler Pro League

Sergio Oliveira was dinsdagavond de held van Porto met twee goals - een penalty en een vrije trap - op het veld van Juventus in Champions League. Opvallend genoeg scoorde de 28-jarige aanvallende middenvelder een kleine tien jaar geleden ook al op vrije trap in onze Jupiler Pro League.

In het seizoen 2011/2012 werd Sergio Oliveira door Porto immers kort uitgeleend aan KV Mechelen. Voor de Mechelaars scoorde hij in die periode twee keer vanop vrije trap: één keer in de beker en één keer in de competitie. Vooral die laatste was spraakmakend, want wel van heel ver. De Maneblussers deelden dinsdagochtend op hun Twitteraccount de beelden van hoe de toen 19-jarige Oliveira de score op bezoek bij Standard op 3-2 bracht.

Oliveira zou slechts tot aan de winterstop in België verblijven, nadien keerde hij terug naar Portugal. In totaal kwam hij slechts acht keer in actie bij de Maneblussers: zes keer in de competitie en twee keer in de Beker van België. Nooit maakte hij de 90 minuten vol en vaak moest hij het met slechts (korte) invalbeurten stellen, maar toch wist hij in totaal drie keer te scoren. In de competitie scoorde hij dus die knappe vrije trap tegen Standard, in de beker scoorde hij tweemaal tegen KV Oostende.

