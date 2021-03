FOD Financiën verkoopt Ferrari en McLaren per opbod

Op de website van de Fin Shop, de winkel van de FOD Financiën, worden via een veiling twee exclusieve wagens te koop aangeboden, een Ferrari en een McLaren. De wagens worden verkocht op vraag van de FOD Justitie.

De eerste wagen is een Ferrari Maranello van 1999, met 106.055 kilometer op de teller. De verkoop is voorbehouden aan professionals uit de automobielsector. Woensdag om 11 uur werd er al 35.100 euro geboden voor de wagen.

De tweede wagen, een McLaren MP4-12C van 2011 met 37.747 kilometer op de teller, kan door iedereen gekocht worden. Voor deze wagen werd al 70.000 euro geboden.

Beide veilingen lopen nog tot 19 maart op de website finshop.belgium.be

De Finshops in Brussel, Gembloux en Bornem verkopen voor rekening van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen roerende goederen zoas bureaumeubilair of informatiemateriaal die niet meer gebruikt worden door de openbare overheden, die door Justitie of door de Douane in beslag werden genomen of verbeurd verklaard zijn of die afkomstig zijn uit erfloze nalatenschappen en houtkaprechten. Vorig jaar brachten die verkopen 20,9 miljoen euro op.