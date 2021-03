Nationale staking op 29 maart voor meer loon

De vakbonden plannen een nationale staking in de privésector op 29 maart. Dat is uit goede bron vernomen. De bonden eisen dat sectoren die het goed doen, meer dan 0,4 procent loonopslag kunnen geven.

De sociale partners - verenigd in de Groep van Tien - onderhandelen al sinds januari over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Struikelsteen is met hoeveel de lonen mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een “aalmoes”, terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze een van de grootste economische crisissen ooit noemen.

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar is definitief mislukt. Op 14 maart loopt een deadline af, maar tussen nu en maandag is geen overleg meer gepland.

Loonwet op schop

De vakbonden eisen vooral dat de loonnorm indicatief wordt. Dat betekent dat sectoren die het wel goed doen - denk aan de farmasector of de supermarkten - meer mogen geven dan 0,4 procent. Ze eisen dat de huidige loonwet wordt gewijzigd. Dat brengt de regering en in het bijzonder PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in verlegenheid. De regering wil immers enkel ruimte bieden voor extra loon via omzendbrieven. Maar dat volstaat niet voor de vakbonden. Ze willen dat de loonwet zelf op de schop gaat.

Om de druk te verhogen wordt op 29 maart dan ook een nationale staking gepland in de privésector. Woensdagnamiddag volgt wellicht de officiële bevestiging. Het is wachten op de liberale vakbond, die zich nog beraadt over de plannen.