Antwerpen -

“In heel Antwerpen liggen nu mensen te bibberen in hun bed.” Burgemeester Bart De Wever (N-VA) schat de impact van de kraak van de geheime telefoons van de drugsmaffia hoog in. En inderdaad, heel wat advocaten bevestigen ons dat er paniek in de tent is. “Wij hebben gisteren vijfentwintig nieuwe dossiers geopend. Dat is véél voor één dag.”