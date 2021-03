Cristiano Ronaldo krijgt ervan langs na Champions League-uitschakeling Juventus: “Een onvergeeflijke fout”

De uitschakeling van Juventus in de achtste finales van de Champions League door Porto heeft flink wat losgemaakt in Italië. “Verraden door Ronaldo” staat zelfs groot op de voorpagina van Il Corriere dello Sport nadat de Portugese superster bij een muurtje voor een vrije trap zijn rug draaide, waardoor de bal in doel kon gaan.

LEES OOK. Juventus-killer Sergio Oliveira maakte een kleine tien jaar geleden ook al indruk met deze geweldige goal in de Jupiler Pro League

Ronaldo kreeg er ook stevig van langs van Italiaans topcoach Fabio Capello bij de omkadering van de match door Sky Sports. “In de heenmatch gaf Juventus al een cadeau weg, en vandaag gebeurde net hetzelfde. Demiral was te naïef door een penalty te veroorzaken. Maar de tweede goal is het toppunt, met Cristiano Ronaldo die zich in de muur draait. Wie daar staat, mag niet bang zijn om geraakt te worden. Het is een onvergeeflijke fout waar geen excuses voor zijn.”

Foto: rr

“Ik heb nog nooit gezien dat een muur omdraait, misschien dachten ze wel dat het van die afstand toch niet gevaarlijk zou zijn. We hebben een fout gemaakt en die worden helaas cash betaald in de Champions League”, reageerde trainer Andrea Pirlo na de match. “Over twee wedstrijden hebben we vier fouten gemaakt (één bij elke tegengoal van Porto, nvdr). Dan is het normaal dat je uitgeschakeld bent.”

Dat Juventus Cristiano Ronaldo net binnengehaald had om de Champions League te kunnen winnen, maar sindsdien uitgeschakeld werd door tegenstanders met minder renommé als Ajax, Lyon en nu dus ook Porto, maakt het extra pijnlijk. De Italiaanse recordkampioen moet zich nu noodgedwongen weer op de eigen Serie A concentreren. Daar riskeert het naast een tiende titel op rij te grijpen. De achterstand op het Inter van Romelu Lukaku is intussen al opgelopen tot tien punten, al heeft Juve wel nog een match tegoed.

“Verraden door Ronaldo”

De voorpagina’s van de Italiaanse sportkranten logen er alvast niet om: “Een nieuwe ramp in de Champions League, de toekomst is vol onzekerheid”, aldus La Gazzetta dello Sport.

Corriero dello Sport gaat zelfs nog een stapje verder: “Verraden door Ronaldo”...

Foto: RR