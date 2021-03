Ook advocaat-stagiair aangehouden in onderzoek naar gekraakte cryptofoons

Advocaat-stagiair Jawad H. is woensdagochtend aangehouden door de onderzoeksrechter in Antwerpen. Hij werd de dag voordien opgepakt bij de grote actie na het kraken van de berichtendienst Sky ECC. H. is een medewerker van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Hij wordt ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Ook de gisteren al aangehouden advocaat Sahil M. werkte tot voor kort voor hetzelfde kantoor. M. raakte bekend als de raadsman in de zaak van de spectaculaire bankroof aan de Belgiëlei en advocaat van grote drugscriminelen als De Algerijn.

Sahil M. gebruikte ook een geëncrypteerde telefoon, maar met dat feit was volgens hem niets mis. Hij hield naar eigen zeggen via die manier contact met cliënten die liever niet met klassieke middelen communiceren.

In de loop van het onderzoek naar de cryptofoons onderschepten de speurders ongeveer 1 miljard versleutelde berichten van de encryptiesoftware SKY ECC, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd. Bij de huiszoekingen van dinsdag zijn 48 personen opgepakt en is meer dan 1,2 miljoen euro in beslag genomen. Ook werd meer dan 17 ton cocaïne onderschept.

