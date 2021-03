Lego boekt hogere omzet in 2020 ondanks coronacrisis

De Deense speelgoedfabrikant Lego heeft ondanks de coronacrisis aanzienlijk meer omzet en winst kunnen boeken in 2020. Dat meldt het bedrijf woensdag.

De omzet steeg met 13 procent, van 38,5 miljard Deense kroon (5,2 miljard euro) in 2019 tot 43,6 miljard (5,9 miljard euro) in 2020 en de nettowinst steeg met 19 procent van 8,3 miljard (1,1 miljard euro) tot 9,9 miljard kroon (1,3 miljard euro).

Hoewel de vervoerskosten door de pandemie vorig jaar hoger lagen, kon Lego dat opvangen door de toegenomen onlineverkoop. Het aantal bezoekers op het e-commerceplatform van het bedrijf verdubbelde vorig jaar in vergelijking met 2019.

134 nieuwe winkels

De wereldwijde verkoop steeg in 2020 met 21 procent dankzij de grote vraag in China, Noord- en Zuid-Amerika, West-Europa en Azië. Lego opende vorig jaar 134 nieuwe winkels, waarvan 91 in China. Er was vooral veel vraag naar de reeksen Lego City, Lego Technic, Lego Star Wars, Lego Friends en Lego Classic, aldus het bedrijf.