Gewonden en arrestaties bij zware rellen in Athene

Bij zware rellen in Athene zijn dinsdagavond vijf politieagenten en zestien relschoppers gearresteerd, zo heeft woensdag een woordvoerder van de Griekse politie op de staatstelevisie bekendgemaakt. Eén agent raakte zwaar verwond, maar is buiten levensgevaar.

Een menigte van hooligans, onder wie voetbalhooligans en tot geweld bereid zijnde vermomde lieden uit Autonomen-kringen van de Griekse hoofdstad hebben een aanvankelijk vreedzame demonstratie gebruikt om het Atheense stadsdeel Nea Smyrni in chaos te storten. Ze gooiden brandbommen, voetzoekers en stenen naar de politie, vernielden geparkeerde auto’s en staken vuilniscontainers in brand. Zelfs bomen werden in brand gestoken. De relschoppers vielen bovendien de agenten met ijzeren staven aan.

De politie antwoordde met traangas en waterkanonnen. Het kwam tot straatgevechten met de relschoppers. Pas woensdagmorgen keerde de rust terug.

Wapenstok en vuistslagen

Aanleiding tot de betoging was een geval van politiegeweld drie dagen geleden. Zondag hebben politiemensen in Nea Smyrni bij een controle op de coronamaatregelen een man bewerkt met de wapenstok en vuistslagen. De regering heeft het optreden van de agenten veroordeeld. Ook was er veel beroering op sociale media vooraleer de situatie dinsdagavond escaleerde.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis waarschuwde nadien op televisie: “Blind geweld leidt nergens toe.” Ook de meeste oppositiepartijen veroordeelden het geweld.

