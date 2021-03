Na beschuldigingen van partnergeweld zit Ryan Giggs tegen Rode Duivels niet op de bank als bondscoach van Wales

Na zijn arrestatie eind vorig jaar zal Ryan Giggs (47) ook de komende interlandperiode de Welshe nationale ploeg niet leiden. In de kwalificaties voor het WK 2022 zakt Wales op 24 maart af naar België, zes dagen later gevolgd door een thuismatch tegen Tsjechië. Tussendoor (27/03) staat een oefeninterland tegen Mexico op het programma.

“De Welshe voetbalbond (FAW) en Ryan Giggs zijn in onderling overleg overeengekomen dat hij in de komende interlandperiode niet betrokken zal zijn”, zo meldt de FAW woensdag op zijn website. Assistenten Robert Page en Albert Stuivenberg (ex-Genk) zullen het team leiden, dat was ook al het geval bij de laatste drie interlands van Wales in 2020.

Begin november werd Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Kate Greville. De ex-speler van Manchester United ontkende alle aantijgingen en werd op borgtocht vrijgelaten. De termijn van de borgtocht is intussen verlengd tot 1 mei, zes weken voor de start van het EK. Wales opent op 12 juni in groep A tegen Zwitserland.

De Welshe selectie voor het komende drieluik wordt maandag bekendgemaakt.