Celstraf voor twee Afghaanse tieners na branden in vluchtelingenkamp Lesbos

Een rechtbank in Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, heeft twee Afghaanse tienermigranten tot vijf jaar effectief veroordeeld. Ze zijn schuldig bevonden aan het aansteken van de branden die in september het migrantenkamp van Moria op het Griekse eiland volledig hebben vernield, zo is woensdag uit gerechtelijke bron vernomen.

De twee Afghanen, die zeventien waren op het moment van de feiten, zijn in beroep gegaan tegen hun veroordeling dinsdagavond na een zitting van zes uur. Ze worden overgebracht naar de jeugdgevangenis van Avlona, 45 km ten noorden van Athene.

Gebrek aan bewijzen

Twee opeenvolgende branden hebben, zonder slachtoffers te maken, op 8 en 9 september het grootste migrantenkamp van Europa, dat overbevolkt en smerig was, vernield. Bijna dertienduizend asielzoekers raakten op de dool en werden uiteindelijk inderhaast in een noodkamp op het eiland ondergebracht.

In verband met de brandstichting zijn zes jonge Afghanen gearresteerd. Naast de twee dinsdag veroordeelden vertoeven vier anderen nog in voorlopige hechtenis. Volgens de ngo Legal Centre of Lesbos, die het duo op het proces vertegenwoordigde, gaat het om niet-begeleide migranten. De organisatie betreurt een “gebrek aan tastende bewijzen”.

Anderzijds “hadden de zaken veel erger kunnen zijn” voor de twee, luidde het ook. Op criminele brandstichting staat een maximumstraf van tien jaar.