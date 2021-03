Pfizer/BioNTech levert 4 miljoen extra dosissen voor einde maart

De Europese Commissie heeft met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech een akkoord gesloten voor de levering van 4 miljoen extra dosissen van hun coronavaccin voor het einde van de maand maart. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen woensdag bekendgemaakt.

De dosissen komen bovenop de leveringen die al gepland waren en zijn bedoeld om ingezet te worden in “corona-hotspots” en om het grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. “Dit zal de lidstaten helpen bij hun inspanningen om de verspreiding van nieuwe varianten onder controle te houden”, zegt von der Leyen.

Foto: EPA-EFE

Commissie maakt zich zorgen

Ook al zakt het aantal mensen die overlijden aan COVID-19 - dankzij de vaccinatie van ouderen en kwetsbaren - toch maakt de Commissie zich zorgen over het ontstaan van hotspots en hun impact op de volksgezondheid en het vrij verkeer. Het zijn met name de nieuwe varianten van het SARS-CoV-2-virus die aan de basis liggen van deze hotspots. Het vaccin van Pfizer en BioNTech is uitermate geschikt om in die context ingezet te worden, want het is bewezen dat het tegen alle bekende varianten heel effectief is, argumenteert de Commissie.

Reactie op beperkende maatregelen

Het is geen geheim dat de Commissie niet opgezet is met de beperkingen die verschillende lidstaten hebben opgelegd aan het vrij verkeer, ingegeven door bezorgdheid om hoge besmettingscijfers in een buurland. De Commissie noemt in een mededeling Tirol (Oostenrijk), Nice en de Moezelstreek (Frankrijk), Bolzano (Italië) en sommige delen van Beieren en Saksen (Duitsland) als voorbeelden van gebieden waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de voorbije weken toenam, “wat lidstaten ertoe aanzette strenge maatregelen te nemen en in sommige gevallen ook nieuwe grenscontroles in te voeren”. België wordt niet genoemd.

Om de lidstaten bij te springen, heeft de Commissie de levering van 4 miljoen extra dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin onderhandeld. Een uitbreiding van de productiecapaciteit maakt dat deze bijkomende leveringen überhaupt mogelijk zijn. De bijkomende dosissen worden nu te koop aangeboden aan alle 27 EU-landen. Ze zullen op basis van het bevolkingsaantal per lidstaat verdeeld worden. Ook voor de andere vaccins wordt die verdeelsleutel gebruikt.

“Om de agressieve varianten van het virus aan te pakken en de situatie in de hotspots te verbeteren, is snelheid en doortastendheid cruciaal”, zegt Commissievoorzitter von der Leyen.