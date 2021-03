Mooi geschenk voor jarige Charles De Ketelaere: terug op het veld na twee weken quarantaine

Club Brugge staat terug op volle sterkte. Met Charles De Ketelaere - woensdag nota bene 20 jaar geworden - keert de laatste sterkhouder terug uit quarantaine. Woensdag stond hij terug op het trainingsveld, waardoor de Rode Duivel in aanmerking komt voor het tweeluik tegen Charleroi en Gent.

Net voor de cruciale terugwedstrijd tegen Dinamo Kiev testte De Ketelaere positief, waardoor hij meteen in quarantaine moest. Die kostte hem uiteindelijk de bekermatch op Standard en de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Club hield een extra testronde in aanloop naar de officiële tests door de Jupiler Pro League, en daar bleek De Ketelaere dus negatief. Woensdag kon hij daarom dus opnieuw aansluiten bij de groep. “Wat een verjaardagscadeau: CDK is back”, communiceerde Club Brugge via de geijkte kanalen.

What a birthday present... ??

Charleroi kort dag, wel op de bank

Zo staat Club terug op volle sterkte: na Lang, Vanaken, Denswil, Mitrovic en Rits zijn alle veldspelers die besmet raakten nu gerecupereerd. De Ketelaere zal op Charleroi waarschijnlijk opnieuw in de selectie zitten, al valt het af te wachten hoeveel minuten hij aankan. Na twee weken zonder training zal zijn fysiek nog niet op punt staan. Voor de match op Gent is er dan, net als bij Dost (hamstring) mogelijk al meer mogelijk. Al moeten de groepstrainingen van de komende dagen dat nog uitmaken.

Tweede doelman Horvath testte wel nog steeds positief en blijft daarom in quarantaine. Hij is het laatste slachtoffer van de coronagolf bij Club.