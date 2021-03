Elke week weigeren zevenduizend klanten digitale meter

Elke week weigeren zes- tot zevenduizend klanten de installatie van een digitale meter. Bij een meerderheid van de bevolking is er geen draagvlak meer. Dat zei Frank Vanbrabant, ceo van netbeheerder Fluvius, woensdag tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Het aantal klanten dat de installatie van een digitale meter voor elektriciteit weigert is sterk gestegen na de heisa die volgde op het arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat vernietigde de regeling met de virtueel terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen.

Verdubbeling

Vroeger weigerde zo’n 16 tot 17 procent van de klanten de installatie van een digitale meter, quasi uitsluitend eigenaars van zonnepanelen. Vandaag is dat al 30 procent en gaat het om alle soorten klanten. “We hebben een overtuigingscel, maar die is niet voorzien op 30 procent weigeringen”, zei Frank Vanbrabant woensdag. “We mogen geen analoge meters meer plaatsen, dus we hebben een procedure nodig voor weigering. Vandaag eindigt het vaak bij de vrederechter.”

Volgens Fluvius moet dringend het draagvlak voor de digitale meter worden hersteld. “Bij de meerderheid van de mensen is dat weg”, aldus Vanbrabant.

Ook energieregulator Vreg, die zoals bekend vaart wil maken met de installatie van de digitale meter, wil werken aan meer draagvlak. “En dat is de gemeenschappelijke job van de regulator, de netbeheerders, de leveranciers, de administratie en de politiek”, zei voorzitter Ronnie Belmans.