Nederlands bedrijf wil geen gras meer leveren aan WK in Qatar: “Een aderlating, maar soms moet je beslissen op ethische gronden”

Het Nederlandse bedrijf Hendriks Graszoden wil geen gras meer leveren voor de voetbalstadions op het WK 2022 in Qatar. “Soms moet je een beslissing nemen op ethische gronden”, klinkt het tegenover het Nederlandse 1Limburg. Het bedrijf zegt verbaasd te zijn dat de FIFA niet ingrijpt. “We hebben gezien wat daar gebeurt.”

Hendriks Graszoden is nochtans al jarenlang een leverancier van graszoden op grote toernooien. In het verleden werd er onder meer op het WK in Duitsland van 2006 en de EK’s van Zwitserland en Frankrijk in 2008 en 2016 op hun gras gespeeld. Aanvankelijk waren ze ook betrokken bij het WK voetbal van 2022 in Qatar. “Maar we zagen hoe de bouw van de stadions daar geschiedde. Lang niet alle arbeiders droegen beschermende kleding. Die houding vanuit de organisatie stond ons niet aan”, zegt woordvoerster Gerdien Vloet bij 1Limburg. Later volgde dan het nieuws van de Britse krant The Guardian dat er al 6.500 doden zijn gevallen bij de werken.

Naast de werkomstandigheden en de twijfelachtige situatie wat betreft mensenrechten, had het bedrijf nog een andere reden om niet in zee te gaan met de WK-organisatie in Qatar. Volgens hen hanteerden ze ter plekke niet dezelfde kwaliteitsnormen. Hendriks Graszoden besloot daarop zich terug te trekken. Het bedrijft begrijpt niet dat de FIFA niet ingrijpt. “Dat heeft ons ontzettend verbaasd. Dat hebben we vaak tegen elkaar gezegd. (...) Ons besluit om ons terug te trekken is zeker een aderlating voor het bedrijf. Maar soms moet je een beslissing nemen op ethische gronden.”