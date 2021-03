Fortnite-uitgever sleurt Google in Australië voor gerecht

Epic Games, de ontwikkelaar van het bekende videospel Fortnite, heeft een klacht ingediend tegen Google in Australië. De uitgever hekelt de dominante positie van de technologiereus in de distributie en het betalingssysteem van mobiele applicaties. Epic nam al gelijkaardige gerechtelijke stappen tegen de technologiebedrijven Google en Apple in Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De commissies voor de techbedrijven kunnen tot 30 procent bedragen van het bedrag van de transacties via de applicaties. Epic diende een klacht in bij het federale hof in Australië en hekelt een “misbruik van dominante positie” met het besturingssysteem Android van Google.

“Google geeft de illusie van openheid door van de aanwezigheid van alternatieve virtuele appwinkels een argument te maken”, aldus Tim Sweeney, CEO en oprichter van Epic. “In realiteit is het zeldzaam dat dit de monopoliepositie van het Android-besturingssysteem aantast.”

Door ontwikkelaars te dwingen langs de betaaldienst van Google te passeren voor de aankoop van applicaties in de virtuele winkel en door gebruikers te ontmoedigen andere platformen voor het downloaden van apps te gebruiken, overtreedt de technologiereus de Australische wet, aldus Epic.

Een woordvoerder van Google Australia gaf geen commentaar aan het Franse nieuwsagentschap AFP.