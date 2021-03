Uitvinder van het cassettebandje overleden

De uitvinder van het cassettebandje, de Nederlander Lou Ottens, is op 94-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere Nederlandse media woensdag gemeld.

In 1952 trad hij in dienst van het Nederlandse elektronicaconcern Philips om er zijn hele carrière te blijven. In 1960 werd Ottens hoofd van de nieuwe afdeling Productontwikkeling in Hasselt, waar hij drie jaar tevoren was beland. Onder de leiding van Ottens bouwde de elektronicagigant zijn eerste draagbare bandrecorder.

Compact disc

Als directeur van Philips Audio presenteert hij in 1963 de opvolger van de bandrecorder: het cassettebandje dat wereldwijd de toegang tot muziek uitbreidde. Mogelijk zijn er zowat 100 miljard cassetebandjes verkocht, aldus de website hifi.nl.

Onder leiding van Ottens ontwikkelde Philips ook de compact disc die de nieuwe standaard van muziekdrager werd. De ingenieur werd ook directeur van de videodivisie die toen aan het videosysteem Video 2000 werkte.

Ottens overleed tijdens het weekeinde in zijn woonplaats Duizel.