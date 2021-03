Tweede prik van Pfizer-vaccin pas na 35 dagen

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft woensdag beslist om de tweede prik van het Pfizer-vaccin uit te stellen van 21 naar 35 dagen. Dat wordt aan onze redactie bevestigd.

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, is tevreden met het nieuws. “Dat betekent dat we 200.000 extra dosissen versneld kunnen inzetten”, zegt hij. “Wie al was ingepland om na 21 dagen terug te komen, gaan we niet opnieuw inplannen. Maar vanaf volgende week zal men wel met die 35 dagen beginnen.”

De Europese Commissie maakte eerder op woensdag bekend dat ze een akkoord heeft gesloten met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech voor de levering van 4 miljoen extra dosissen van hun vaccin voor het einde van de maand maart. De dosissen zijn bedoeld om ingezet te worden in “corona-hotspots” en om het grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. Maar ook ons land – waar de situatie momenteel stabiel is – wil een deel van de extra vaccins. “Als de kans er is, gaan we ze zeker grijpen”, aldus Ramaekers. “De gesprekken met Europa zullen daar deze week duidelijkheid over scheppen.”