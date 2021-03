Galatasaray ontslaat speler voor kritiek op het beleid: “Reputatie beschadigd en bestuur beledigd”

Er is voor Younès Belhanda een brutaal einde gekomen aan een tumultueuze periode bij Galatasaray. De Marokkaan werd woensdag ontslagen door de Turkse topclub, enkele dagen na publiek zijn ongenoegen te hebben geuit over het beleid van de club.

Galatasaray gaf in een persbericht mee dat zijn contract eenzijdig werd verbroken. De club beschuldigt de speler ervan “schade te hebben toegebracht aan de reputatie van de club” en “beledigingen te hebben geuit tegenover bestuurders”.

“Geobsedeerd door Twitter en Instagram”

Na het 2-2 gelijkspel zondag in de competitie tegen Sivasspor liet Belhanda voor de tv-camera’s zijn frustratie blijken over de staat van het veld in het stadion van Galatasaray. “Het bestuur moet een oplossing vinden voor het veld”, zei de Marokkaan. “Zelfs het veld van ons trainingskamp ligt er beter bij. In plaats van geobsedeerd te zijn door Twitter en Instagram, of zich te interesseren in de media, zouden jullie zich beter bezighouden met de staat van het veld.”

Golf van controverse onder supporters

Zijn woorden kwam hard binnen bij het management en veroorzaakten een golf van controverse onder supporters op sociale media. Het was niet de eerste keer dat de 31-jarige Belhanda zich aan de Bosporus te midden van een storm bevond. Een deel van de supporters verwijten hem een gebrek aan regelmaat en engagement.

In 2019 werd de aanvallende middenvelder in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid vervangen onder een striemend fluitconcert van de supporters in Istanboel. Belhanda reageerde daarop met scheldwoorden en enkele provocerende gebaren.

De in Frankrijk geboren Belhanda speelde sinds de zomer van 2017 bij Galatasaray. Voordien verdedigde hij de kleuren van Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 en Nice. Zijn grootste succes behaalde hij aan het begin van zijn loopbaan bij Montpellier. Met Belhanda als één van de spelbepalende figuren werd Montpellier in 2012 kampioen van Frankrijk. Nadien volgden ook nog twee titels bij Dinamo Kiev en twee bij Galatasaray.