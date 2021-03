Brugge - Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, zit sinds woensdagochtend in quarantaine.

Dat is het voorlopige gevolg van het hebben van een risicocontact. “Vanochtend (woensdag, nvdr.) ontving ik een alert over een contact van vijf dagen geleden. Deze namiddag heb ik een afspraak met de huisarts, die zal beslissen of ik al dan niet getest dien te worden”, zegt De fauw. Hoe lang de quarantaine van de Brugse burgemeester zal duren, moet dus nog blijken.