Maleisische rechtbank oordeelt dat christenen wel degelijk “Allah” mogen gebruiken

Maleisische christenen mogen wel degelijk het woord “Allah” gebruiken in hun religieuze geschriften. Dat heeft een Maleisische rechtbank woensdag beslist, waarmee het een einde maakt aan een ban die 35 jaar heeft standgehouden.

Volgens rechter Nor Bee was de ban ongrondwettelijk en zouden de religieuze termen “de openbare orde niet verstoren”. Dat was namelijk de redenering die de overheid in 1986 aanhaalde om het gebruik van vier Arabische religieuze woorden door christenen ten verbieden.

Religieuze termen uit het Arabisch worden veel gebruikt in Maleisië, ook door de 2,6 miljoen christenen in het land. De islam is de grootste godsdienst in het Aziatische land met zowat 32 miljoen gelovigen of 60 procent van de bevolking.

De uitspraak komt er na een juridische strijd die dertien jaar heeft aangesleept. Jill Ireland Lawrence, een christen van het Maleisische deel van Borneo, daagde de autoriteiten voor de rechter toen acht cd’s met het woord “Allah” op de cover in beslag werden genomen.