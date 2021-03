Bizar: geen enkele vraag voor Sergio Conceiçao op persconferentie nadat hij met Porto de zege van zijn carrière boekt

Vreemd moment nadat Porto verrassend Juventus wipte in de achtste finales van de Champions League. Triomferend coach Sergio Conceiçao zat klaar om vragen te beantwoorden voor de pers toen bleek dat er… helemaal geen vragen waren. De Portugees droop na een halve minuut verwachtingsvol naar de moderator kijken verbaasd weer af.

Mogelijk zat het probleem bij de manier waarop de vragen gesteld moesten worden, want door corona moesten de vragen via Zoom gesteld worden. Veel geduld leek de moderator van Juventus ook niet te hebben om te zien of er nog wat binnen kwam, waarop dan maar werd afgerond. Bizar, zeker omdat het voor Sergio Conceiçao om de grootste overwinning van zijn carrière ging. Iets waar een mens toch al eens wat over zou willen vertellen.

Porto manager Sergio Conceicao with a contender for the shortest press conference in history ?? pic.twitter.com/0VvPZseMWC — Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2021

De kortste persconferentie uit de geschiedenis is het echter niet. In juni 2017 deed Tsjechisch bondscoach Karel Jarolim nog straffer na een 2-1-nederlaag in een oefenmatch tegen onze Rode Duivels. Een verplicht nummertje waar Jarolim achteraf duidelijk niet veel woorden meer aan vuil wilde maken. Hij ging zitten, nam de micro en zei: “Zijn er vragen? Nee?” Waarop hij meteen weer opstond en wegwandelde. Langer dan tien seconden duurde die ‘persconferentie’ niet.