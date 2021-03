Coronapatiënt Joris (59), die geen longtransplantatie kreeg, overleden na 12 weken coma: “We bleven hoopvol, al beseften we goed wat ons te wachten stond”

Anzegem / Waregem -

Joris Deconinck, de 59-jarige Anzegemnaar die drie maanden lang een dappere strijd voerde tegen het coronavirus, is woensdagmorgen overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk. Zijn gezin heeft nog alles uit de kast gehaald om een longtransplantatie te regelen voor de geliefde en energieke fietsverkoper, maar het heeft niet mogen zijn. “We willen iedereen bedanken voor de vele steun die we hebben gevoeld”, zegt dochter Florence.