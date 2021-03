Familie van betreurde voetballer Emiliano Sala onderneemt gerechtelijke stappen tegen Nantes en Cardiff

De familie van Emiliano Sala, die op 21 januari 2019 overleed bij een vliegtuigcrash, onderneemt gerechtelijke stappen tegen Nantes en Cardiff City. Dat hebben de advocaten van de familie woensdag bevestigd aan de BBC.

Het vliegtuig met aan boord de 28-jarige Sala en piloot David Ibbotson stortte op 21 januari 2019 neer in het Kanaal nabij Guernsey. Sala was op weg van Nantes naar Cardiff. Cardiff City had de Argentijnse spits die winter overgenomen van de Franse club.

De familie onderneemt gerechtelijke stappen tegen beide clubs “om de rechten van de familie te beschermen” in afwachting van het resultaat van het gerechtelijk onderzoek.

Begin vorig jaar meldde de Air Accidents Investigations Branch (AAIB) dat het vliegtuig koolmonoxide lekte tijdens de vlucht en dat het laatste manoeuvre van piloot Ibbotson ervoor zorgde dat het toestel in de lucht in stukken brak. Ibbotson verloor de controle over zijn toestel bij een te hoge snelheid. Hij was zeer waarschijnlijk geïntoxiceerd met koolstofmonoxide. Ibbotson had geen vergunning om betalende passagiers te vervoeren.