Einde van diesel- en benzinewagens lijkt in zicht: wanneer rijden we elektrisch, wordt dat niet duur en wat als je nu nieuwe wagen wil kopen?

België vraagt samen met tien andere EU-landen aan de Europese Commissie om een einddatum vast te leggen voor de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren. Constructeurs Volvo (2030) en Jaguar (2025) hebben zélf al zo’n datum vooropgesteld. Maar is die elektrische wagen dan écht de way to go? En wat als ik volgend jaar nog een nieuwe auto wil kopen?