VS wil nog eens 100 miljoen extra dosissen van vaccin Johnson & Johnson

De VS bestelt 100 miljoen extra dosissen van het coronavaccin van Johnson & Johnson. Het nieuws komt een dag nadat Johnson & Johnson de EU heeft laten weten dat het kampt met bevoorradingsproblemen van zijn vaccin.

President Joe Biden zou later op de dag de zaak aankaarten tijdens een ontmoeting met toplui van Johnson & Johnson en de groep Merck die vorige week een akkoord hebben bereikt om het vaccin te produceren. Het middel van Johnson & Johnson kreeg in februari al de spoedgoedkeuring van de bevoegde Amerikaanse autoriteiten. Er is maar één prik vereist om voldoende bescherming op te bouwen en het farmabedrijf heeft zich al geëngageerd om de VS 100 miljoen doses te leveren.

De bijkomende bestelling die Biden nu plaatste, kan eventuele productieproblemen van de twee andere in de VS toegelaten coronavaccins – van Pfizer/BioNtech en Moderna – compenseren. Bij elk van hen heeft de Amerikaanse regering al 300 miljoen doses besteld. Maar beide vaccins vereisen twee inspuitingen.

Het nieuws komt een dag nadat Johnson & Johnson de EU heeft laten weten dat het kampt met bevoorradingsproblemen van zijn vaccin, dat waarschijnlijk donderdag officieel goedgekeurd wordt. Mogelijk zal het niet lukken om voor eind juni de beoogde 55 miljoen dosissen te leveren. Daarmee dreigt een nieuwe tegenslag voor de Europese vaccinatiecampagne.

De VS heeft al genoeg bestellingen geplaatst om tegen eind mei voldoende dosissen te hebben om al zijn volwassen inwoners te vaccineren.