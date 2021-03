PSG-fan zat vijf uur in de cel voor slecht getimede (of goed getimede?) grap met selectie van FC Barcelona

PSG won de heenwedstrijd in Camp Nou met 1-4, maar de supporters van de Franse club willen koste wat het kost een nieuwe ‘La Remontada’ voorkomen. En dus zetten ze de grove middelen in.

Waar was u toen FC Barcelona op 8 maart 2017 in extremis een 4-0-nederlaag uit de heenwedstrijd uitwistte met 6-1-overwinning in de 1/8ste finales van de Champions League? De term ‘remontada’ (terugkeer of comeback) kreeg plots een geheel nieuwe betekenis.

Vier jaar plus twee dagen later is het opnieuw van dat, al is de terugwedstrijd nu in Parijs. Maar bij PSG willen ze niets aan het toeval overlaten, althans de fans niet. Volgens het Franse RMC Sport schoot een delegatie afgelopen nacht rond 4u00 vuurwerk af aan het hotel waar Lionel Messi en co verblijven. Een tactiek die ook de fans van Ajax al eens toepasten.

PSG fans were setting off fireworks outside Barcelona's hotel at 4am in Paris 😅🎆



Een PSG-supporter ging echter nog verder. Hij huurde een kamer in het Barcelona-hotel, het Pullman Tour Eiffel, en liet het brandalarm afgaan om 5u00 in de ochtend. Daardoor moest iedereen uit zijn bed. Geen goeie nacht slaap dus voor de selectie van trainer Ronald Koeman.

De dader ontsnapte wel niet aan zijn daden. Hij werd opgepakt door de politie, waar hij vijf uur lang verbleef alvorens vrijgelaten te worden.