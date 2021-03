Italiaanse oma verlinkt 18 leden maffiaclan

Een gouden tip van een grootmoeder die haar kleinzoon uit de handen van het drugsmilieu wilde houden, heeft de Italiaanse politie geholpen om in Calabrië een netwerk van drugshandelaars verbonden aan de maffia te ontmantelen. 18 mensen werden gearresteerd.

De 18 verdachten worden gelinkt aan de maffiaclan Muto. De Muto-clan is actief in Cetraro, een regio in Calabrië in het zuiden van Italië, en vormt één van de vele families die deel uitmaken van de ‘Ndrangheta. De ‘Ndrangheta is de geduchte Calabrese maffia, die wordt beschouwd als een van de machtigste maffiaorganisaties ter wereld, met drugshandel als hoofdactiviteit.

“Die grootmoeder richtte zich tot de carabinieri om hen te vragen haar kleinzoon te redden”, verklaarde kolonel Piero Sutera, commandant van de carabinieri van Cosenza in Calabrië, woensdag aan de pers.

De verdachten waren eveneens verwikkeld in afpersing: ze zouden het vooral gemunt hebben op ondernemers uit de toeristische sector. Een van hen had eerder al hulp aan de politie gevraagd. “Die mensen leden onder de arrogantie van de criminelen die hen om geld vroegen”, zei Nicola Gratteri in het dagblad Gazzetta del Sud. Gratteri is procureur-generaal in een zogenaamd “maxi-proces” tegen de ‘Ndrangheta met meer dan 300 verdachten. Hij verduidelijkte in Gazetta del Sud dat een deel van het afgeperste geld naar clanleden in de gevangenis en hun families werd gesluisd.