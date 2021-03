Een bom vanaf 60 meter: Belg die niet kon doorbreken bij Manchester United maakt waanzinnig doelpunt

Largie Ramazani kon niet doorbreken bij Manchester United en speelt momenteel in de Spaanse tweedeklasse bij UD Almeria. De talentrijke 20-jarige flankaanvaller speelde er eerder deze week een oefenmatch met de B-ploeg, tegen Torredonjimeno, en maakte een wonderbaarlijk doelpunt van op zijn eigen helft. Zijn ploeg liet meteen aan de wereld weten: “Een kandidaat voor de Puskas Award?”

De beelden:

Ramazani werd geboren in Sint-Agatha-Berchem en zette zijn eerste voetbalstapjes bij Anderlecht, maar verhuisde al op 12-jarige leeftijd naar Engeland. Daar kwam hij eerst voor de jeugdelftallen van Charlton uit en later voor die van topclub Manchester United.

Bij de Red Devils kwam hij niet verder dan één enkele invalbeurt voor het A-team, waarop hij afgelopen zomer transfervrij vertrok naar Almeria in de Spaanse Segunda Division.

Daar is hij geen onbetwiste basisspeler, maar was hij wel al goed voor twee goals en één assist. Met 55 punten na 28 speelden zit Almeria in een prima positie om volgend jaar in La Liga mee te doen. Het staat voorlopig tweede, achter leider Mallorca.