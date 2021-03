Premier De Croo maakt balans op na een jaar corona: “Onze manier van leven gaan we de komende maanden heroveren”

Op 11 maart 2020 werd duidelijk dat het coronavirus zich wereldwijd had verspreid en riep de Wereldgezondheidsorganisatie de crisis uit tot een pandemie. Het virus sloeg ook hard toe in België, waarop het land na overleg met experten en de regering in lockdown ging. Een jaar later is de situatie nog steeds precair en lijken versoepelingen van de maatregelen nog niet voor morgen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakt in een videoboodschap de balans op van een moeilijk jaar, maar kijkt ook vooruit.