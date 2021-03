Na Nutri-Score, nu ook Eco-Score: wat zegt die data en gaan we dat voelen aan de kassa?

Supermarktketen Colruyt gaat zo’n 2.500 producten van huismerk Boni een Eco-Score toekennen. Hoe hoger die score (van beste resultaat A tot slechtste categorie E), hoe minder belastend dat product is voor het milieu. De berekening achter die score gaat veel verder dan louter de CO 2 -last. Transport, verpakking, milieubelasting… worden allemaal in rekening gebracht.