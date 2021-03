Plots duiken nutteloze borden op in straatbeeld: “Ter nagedachtenis aan werkelijk niets of niemand”

“Dit bordje werd geschonken door de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden.” Dat is het. Meer staat er niet op het kleine rode bordje op een muurtje in het Brusselse Jubelpark. Op de zeedijk in Oostende kan je dan weer een bordje vinden waarop staat: “Hier gebeurde op 11 januari 1992 niets noemenswaardigs.” En aan de gevel van restaurant Le Plattesteen in Brussel hangt: “In dit huis woonde Barack Obama, 44ste president van de Verenigde Staten, tussen 2009 en 2017 zeker niet.”

Allemaal werk van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden.

Die werd opgericht door tv-maker Kamiel De Bruyne en kan op sociale media op veel hilariteit rekenen. “Ik verveelde me tijdens de lockdown. En ik ben zelf grote fan van streetart waar je even van moet glimlachen. Ik zou zulke bordjes zelf ook grappig vinden”, zegt hij. Initieel hing hij enkele bordjes op toeristische plekken in Brussel. Maar of die er nog allemaal hangen, weet hij niet. “Ze zijn relatief simpel te verwijderen en ik let er ook altijd op dat ik me niet op privéterrein begeef. Maar sommigen zijn inderdaad al verdwenen.”

Gelukkig kreeg Kamiel een maand geleden versterking. “Ik ben lidkaarten en bordjes beginnen verkopen en ondertussen zitten we toch al aan een zeventigtal leden.” Maar eigenlijk is het allemaal een uit de hand gelopen grap, zegt hij. “Ik til een grap graag naar het hoogste niveau. Vandaar dat er ook een officiële website en een nieuwsbrief is”, zegt hij. (lacht). “En als de pandemie voorbij is, hoop ik ook ledenactiviteiten te organiseren. De droom is een nieuwjaarsreceptie in een parochiezaal met wakke toastjes met zalm.”