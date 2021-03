Eerste topontmoeting tussen VS en China op het programma

Op 18 maart plaatsvinden vindt een eerste topontmoeting onder het presidentschap van Joe Biden plaats tussen de VS en China. Anderhalf jaar geleden slaagden beide landen er niet in om de wederzijdse spanningen te laten bekoelen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zullen volgende week in Alaska een topontmoeting hebben met Yang Jiechi, de hoogste verantwoordelijke voor het buitenlandse beleid bij de Chinese communistische partij, en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Dat deelde Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdag mee. Het gaat om de eerste topontmoeting sinds Joe Biden zijn intrede maakte in het Witte Huis.

De ontmoeting zal op 18 maart plaatsvinden in Anchorage in Alaska, wanneer Blinken op de terugweg is van een reis naar Japan en Zuid-Korea. Op Twitter schreef Blinken dat hij het met zijn Chinese ambtsgenoot hoofdzakelijk wil hebben over een breed scala aan onderwerpen, “ook degene waarover er onenigheid heerst”. Meer informatie over welke onderwerpen er precies aangekaart zullen worden, werd niet bekendgemaakt.