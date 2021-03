Onderzoeksrechter Serlippens stapt zelf op in zaak Dries Van Langenhove

Gent - De Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens trekt zichzelf terug uit het onderzoek naar Schild en Vrienden, en naar parlementslid Dries Van Langenhove. De advocaat van Van Langenhove had een wrakingsverzoek ingediend, nadat hij haar Twitter-account had bestudeerd. Het is al het tweede onderzoek waarin Serlippens gewraakt wordt op enkele weken tijd.

Het Gentse gerecht voert al sinds 2018 een onderzoek naar Schild en Vrienden, de rechts-radicale groepering die Dries Van Langenhove heeft opgericht. In een tv-reportage was te zien hoe de leden racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen deelden.

Dat onderzoek, waarbij Van Langenhove verdacht wordt van het aanzetten “tot discriminatie, segregatie, haat of geweld” , stond onder leiding van onderzoeksrechter Annemie Serlippens. Eerder vandaag besliste de Commissie Vervolging van de Kamer om de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen. De plenaire vergadering moet de definitieve beslissing nemen.

Begin deze week diende de advocaat van Van Langenhove een wrakingsverzoek in tegen Serlippens. Meester Joos Bosquet diende daarbij enkele screenshots bij van het Twitter-account van de onderzoeksrechter. Dat ze een aantal Tweets had ge-liket, toonde volgens Bosquet aan dat ze niet onpartijdig stond tegenover zijn cliënt. “Door bepaalde berichten te liken, stelt de onderzoeksrechter dat mijn cliënt ranzig en fascistisch is”, aldus Bosquet.

Een andere tweet die Serlippens leuk vond, is een antwoord van twitteraar Saïd Bataray die zich vrolijk maakt om een bericht van Van Langenhove zelf. “Door dergelijke uitlatingen wekt de onderzoeksrechter de indruk dat zij niet geschikt is om te oordelen met de nodige sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid”, schrijft Bosquet. Hij maakt gewag van een “grote mate van vijandigheid” ten aanzien van Van Langenhove.

Serlippens moest in eerste instantie zelf beslissen of ze zich terugtrok als onderzoeksrechter. Ze houdt nu de eer aan zichzelf. “Ze heeft berust”, zo laat de Gentse rechtbank van eerste aanleg woensdagavond weten. Er is een andere onderzoeksrechter aangesteld.

Het is al het tweede onderzoek op korte tijd waarin Serlippens gewraakt wordt. Hans Rieder, de advocaat van de vroegere Optima-topman Jeroen Piqueur, diende eind februari ook al een wrakingsverzoek in. Hij verweet haar partijdig te zijn, omdat ze het in één document had over “gepleegde feiten” in plaats van “vermeende feiten”.

Tegen dat wrakingsverzoek verzette Serlippens zich. Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat het verzoek gegrond was. Het Gentse parket-generaal stapte echter naar het hof van Cassatie, om haar wraking aan te vechten.