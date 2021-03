Na homofobe moord in Beveren: nieuw warm nest gezocht voor hond van slachtoffer David

Beveren-Waas / Beveren - Dierenasiel Powerbreed Rescue is op zoek naar een nieuw baasje voor Marley, de stafford van David Polfliet, die vorig weekend in Beveren werd vermoord. David adopteerde de hond zelf, maar nu zit Marley opnieuw in het asiel.

David Polfliet was een dierenvriend. De Sinaainaar had enkele jaren geleden een flinke stafford geadopteerd en redde hem zo van euthanasie. Nu zijn baasje er niet meer is om voor hem te zorgen is Marley opnieuw in het asiel beland. Om hem een nieuwe thuis te schenken hebben enkele vrijwilligers van asiel Powerbreed Rescue een oproep gelanceerd.

Volgens Dave Van Geffen van Powerbreed Rescue is Marley niet goed met andere dieren en honden en zou de hond bij voorkeur terechtkomen bij iemand met kennis van het ras stafford. “Marley ging graag joggen met wijlen zijn baasje en zou het liefst een tuin hebben om in te spelen en lopen”, zegt Dave. “Hij is een stafford met een handleiding, maar als je er echt je tijd insteekt en liefde geeft, is hij een echt schoothondje. We doen daarom een warme oproep om een super goed gouden mandje te vinden voor Marley.”

Steun bij training

Indien gewenst, is Dave ook bereid om ondersteuning te bieden bij de training van Marley. “Ik hoop zo uit het diepste van mijn hart dat hij nog een kans krijgt, wat ook David zijn grootste wens zou geweest zijn.” Een nieuwe warme thuis zou ervoor zorgen dat Marley niet ingeslapen wordt. Wie interesse heeft, kan Dave Van Geffen of Tim Lagrou contacteren via Facebook.