Manneken Pis wordt Mannen Pride

Manneken Pis draagt zijn Pride-outfit, van de hand van modeontwerper Jean-Paul Gaultier. Zo vestigt het bekende beeldje de aandacht op een resolutie in het Europees Parlement om de Unie tot “LGBTIQ Freedom Zone” uit te roepen. Een antwoord op lidstaten die zich niet houden aan de Europese waarden. Polen bijvoorbeeld zette twee jaar gelden de eerste “LGBT-vrije zone” op. Gay Prides en holebibars zijn in die zones verboden. Modeontwerper Jean-Paul Gaultier schonk het standbeeld zijn Pride-outfit in 2015, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de Belgische Pride.