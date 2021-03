Acht miljoen Belgen hebben hun gratis pillen tegen een kernramp nog niet

In 2018 werd beslist dat alle Belgen jodiumtabletten in huis zouden moeten hebben voor als er ooit een kernramp zou gebeuren. Maar de apothekers hebben sindsdien nog maar 700.000 doosjes – goed voor vier personen – verdeeld. Acht miljoen Belgen hebben er dus geen in huis, en daar wil Groen iets aan doen.

De partij vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om een nieuwe campagne op te zetten om iedereen aan te zetten de pillen bij de apotheker te gaan halen. Volgens Groen-Kamerlid Kim Buyst zou het geen slecht idee zijn om de overheid die zelf te laten bezorgen. “Het is absoluut noodzakelijk dat de kwestie opnieuw aangepakt wordt. En dat alle regeringen in ons land opnieuw communiceren over de reële en voortdurende risico’s van een kernongeval en de noodzaak om de jodiumtabletten in huis te hebben,” zegt Buyst. Ondertussen liggen overigens 725.000 doosjes met jodiumpillen te verkommeren bij de Civiele Bescherming. De vervaldatum is zo goed als overschreden en Sciensano zal nu nagaan of ze nog werkzaam en dus nog te verdelen vallen.