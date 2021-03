Zeldzame Porsche 911 van voetballegende Diego Maradona levert fors meer dan verwacht op bij veiling

Een Porsche 911 Carrera 2 ‘works turbo look’ cabriolet die in 1992 door wijlen Diego Maradona gekocht werd en waar de voetballegende mee reed toen hij in 1993 speelde voor Sevilla, is woensdag bij veilinghuis Bonhams onder de hamer gegaan voor 483.000 euro (inclusief opgeld maar zonder btw op dat opgeld). Dat is fors meer dan de 150.000 à 200.000 euro opbrengst die verwacht werd. De veiling “Les grandes marques du monde à Paris” vond online plaats.

Van de Porsche in kwestie zijn er over een periode van twee jaar slechts 1.200 stuks gebouwd. Met een 3,6 liter motor van 250 pk was de sportwagen goed voor een topsnelheid van 260 km/u. Maradona werd vaak in de auto gezien van en naar voetbaltrainingen. De voetballegende werd door de politie van Sevilla overigens tegengehouden voor het negeren van een rood stoplicht en omdat hij aan 180 km/u door het centrum van Sevilla reed.

Maradona overleed op 25 november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Enkele weken voordien onderging hij een hersenoperatie waarbij een bloedprop werd verwijderd.

Foto: Peter Malaise

Foto: BELGA

Bij de overige blikvangers in de veiling waren onder andere een Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A uit 1953 (geveild voor 295.000 euro, inclusief opgeld maar zonder btw op opgeld), een Porsche 356A T2 1600 Super Convertible D (253.000 euro), een Aston Martin DB4 uit 1960 (483.000 euro), een Citroën DS21 I.E. Décapotable (172.500 euro) en een Ferrari 512BBI uit 1987 (184.000 euro).

De volgende editie van de veiling “Les grandes marques du monde à Paris” wil Bonhams opnieuw laten plaatsvinden in het Grand Palais in Parijs. Toch wil het veilinghuis ook verder gaan met onlineveilingen. “We hebben met onze internetveiling internationaal zeer veel mensen aangetrokken”, zegt Grégory Tuytens, specialist Motor Cars Europe bij Bonhams. “Het was een erg positieve ervaring en er was veel appetijt om te kopen. We gaan zeker ook verder op die ingeslagen weg van het onlinegebeuren.”