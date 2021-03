Engeland zoekt al week naar vermiste Sarah, nu is agent opgepakt op verdenking van moord

Engeland zocht de voorbije week koortsachtig naar de 33-jarige Sarah Everard. Nu blijkt een politieman iets met de verdwijning te maken te hebben. De Londense politie maakte bekend dat ze hun collega heeft opgepakt op verdenking van moord en van openbare zedenschennis.

Er is ook een vrouw aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. De gearresteerde agent deed patrouilles in uniform langs ambassades. De politie noemt de betrokkenheid van een collega “schokkend en diep verontrustend”.

De laatste foto van Sarah. Foto: AFP

Sarah Everard verdween op 3 maart in het zuiden van Londen, waar ze woont. Ze was te voet op weg naar huis toen ze verdween – de laatste beelden zijn van een deurbelcamera langs de straat. In de week die volgde zijn al 750 huizen doorzocht.

Sarah zelf is nog niet teruggevonden, maar het belooft weinig goeds dat de man is gearresteerd op verdenking van moord. Er wordt gezocht op twee stukken grond, in Kent en in Ashford.