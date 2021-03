Ook in Koeweit zijn de restaurants gesloten. Dit restaurant lanceerde dan maar een drive-in, of beter gezegd een levering-aan-auto. En dat met alles erop en eraan.

Met echte glazen, echt bestek en echte borden, op een speciale ‘tafel’ in de auto. Het kan wel alleen als lunch, want in Koeweit geldt sinds zondag een avondklok vanaf 17 uur.

Foto: AFP

Foto: AFP