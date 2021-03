“Een homoseksuele voetballer? Die staat buitenspel. Nog steeds”

Met een regenboogarmband rond de biceps van de aanvoerders en veelkleurige cornervlaggetjes wilden onze Pro League-clubs dit weekend hun afkeer tonen van homofobie, ­racisme en andere vormen van discriminatie. Nochtans kan het voetbal nu al gelden als de beste leerling in de klas van het antiracisme. Geen enkel ander maatschappelijke domein mengt op dergelijk ongedwongen wijze zo veel culturen, religies en kleurtjes als het edele balspel. Zoals die arme Yves Vanderhaeghe nu ook ondervindt, suggereren overbelichte uitspraken en geïsoleerde uitschuivers – aangewakkerd door beroepsactivisten, opgeklopt door doorgeschoten wokeness – een ander beeld, maar als ergens de droom van de multiculturele verrijking voluit tot stand komt, is het in de kleedkamer van een sportclub.