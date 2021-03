Flor (11) wil zo graag op bosklassen dat hij het aan de premier zelf vroeg en die belde terug

“Ik heb het onmiddellijk naar al mijn vrienden gestuurd. Zo spannend.” De elfjarige Flor kan het nog altijd niet geloven. Al maanden vraagt hij zich af of hij nu op bosklassen mag of niet. En in zijn zoektocht naar een antwoord, besloot hij een brief te sturen naar premier Alexander De Croo (Open VLD). Die antwoordde gisteren, in een speech naar aanleiding van één jaar corona, die in heel het land te zien was.