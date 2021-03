Advocaat Walter Daemen over operatie Sky: “Misschien veldslag gewonnen, maar oorlog niet”

“We hebben misschien een veldslag gewonnen, maar de oorlog niet hoor”, zei advocaat Walter Daemen woensdagavond in De Afspraak. Daarmee tempert hij het enthousiasme rond de gigantische drugsoperatie van dinsdag. Volgens hem kan er beter nagedacht worden over waarom er nog steeds zo’n grote afzetmarkt is in ons land, dan nu victorie te kraaien.

“Men verkoopt het nu alsof de drugsmaffia een onwaarschijnlijke mokerslag heeft gekregen en dat het nu het hele systeem is opgerold. Ik denk dat dat een beetje een foute voorstelling is”, zei de advocaat woensdagavond in De Afspraak op VRT. Meester Daemen was uitgenodigd om te reageren op het drugsonderzoek ‘Sky’ waarbij dinsdag meer dan 1.600 politieagenten ingezet werden voor in totaal meer dan 200 huiszoekingen in het drugsmilieu. Het zou gaan om de grootste politieactie ooit in ons land. Er zou meer dan 1,2 miljoen euro in beslag zijn genomen en er werd ook 17 ton cocaïne onderschept. De actie kon plaatsvinden doordat speurders één miljard berichten konden lezen waarvan criminelen dachten dat ze met een versleutelde, niet te kraken telefoon waren verstuurd.

“Ik doe nu 26 jaar strafrecht. Ik heb sms weten opkomen, Whatsapp weten ontstaan, Telegram en Signal zien verschijnen. En ik heb enkel moeten vaststellen dat er nog nooit zo veel drugs is binnengekomen in Antwerpen. Als er vroeger 26 kilo werd gevonden, dan was dat voorpaginanieuws. Nu is dat een niemendal. Vroeger kreeg je lichtere straffen. Nu zijn ze zeer zwaar. Het enige wat ik kan vaststellen is dat er een overvloed aan drugs is. De straffen worden zwaarder en niemand raakt daar nog door afgeschrikt. En als men denkt dat men de technologie heeft onderschept, dan ontstaan er gewoon nieuwe methodes”, zei Daemen.

“Voor elke drugshandelaar die werd opgepakt, staan er twee of drie nieuwe klaar. En het verwerken van de gegevens zal wel enige tijd in beslag nemen en dan zal men moeten zien wat er uit voortkomt. En hoe er vervolgd moet worden. Maar als heel die cyclus doorlopen is, heb je volgens mij al een nieuwe florerende drugsmaffia.”

Daemen stelt zich ook vooral vragen bij de afzetmarkt. “Ik heb nog nooit gehoord dat er een cocaïneberg in een loods ligt die niet opgebruikt geraakt. In plaats van het grote hoera-geroep te gebruiken, kan men het misschien beter realistisch benaderen. Ja, er is een slag toegebracht. Maar we zijn er nog niet. En laten we misschien nadenken over hoe we in de toekomst omgaan met cocaïnegebruik. Hoe komt het dat al die mensen dat blijven kopen?”

“Operatie Nachtwacht, twee jaar war on drugs, hoe kom je er dan bij om vandaag te zeggen dat je de oorlog gewonnen hebt? We hebben misschien een veldslag gewonnen, maar de oorlog niet hoor.”