Forest Gump, de Witsel van de beloften en een nuchtere dromer: zij kloppen op de deur van Roberto Martinez

Volgende week vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor het drieluik Wales-Tsjechië-Wit-Rusland in de WK-voorronde. Drie wedstrijden in zes dagen, geen twijfel dat Martinez weer voor een uitgebreide kern van zo’n 30 spelers zal kiezen. Het afhaken van Axel Witsel, Dennis Praet, Hannes Delcroix, Sebastiaan Bornauw en Zinho Vanheusden, en de vraagtekens rond A-internationals zoals onder meer Nacer Chadli, Thomas Vermaelen en Eden Hazard zorgen ervoor dat de bondscoach diep in het reservoir zal moeten graaien. Enkele Belgen presteren goed in het buitenland. Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio en Thomas Foket zijn er al een keer bij geweest, maar ook Orel Mangala en Wout Faes mogen op een oproeping rekenen.