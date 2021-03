Voorzitter Britse journalistenbond stapt op na interview Harry en Meghan

Voorzitter Ian Murray van de belangrijke Britse journalistenbond Society of Editors is woensdag opgestapt. Dat gebeurde na een storm van kritiek op zijn reacties na de uitlatingen van Meghan Markle over de manier waarop de Britse media haar en prins Harry hebben behandeld.

Murray is de tweede grote naam in de Britse mediawereld die opstapt in nasleep van het spraakmakende interview van Meghan en Harry met de Amerikaanse talkshowpresentatrice Oprah Winfrey afgelopen weekend. Hij zegt dat hij als voorzitter de verantwoordelijkheid neemt, zodat de reputatie van de bond opnieuw opgebouwd kan worden.

Murray had in een verklaring van de bond beweerd dat er geen racisme bestaat in de Britse media, iets wat Meghan en Harry wel claimden in hun interview – een claim die hij een “onacceptabele aanval” noemde. Na de uitspraken zeiden meerdere grote media en andere betrokkenen afstand te nemen van de reactie en van de uitreiking van de persprijzen National Press Awards, die de Society of Editors eind maart organiseert.

De bond gaf daarna een aanvulling uit, dat de oorspronkelijke verklaring “niet in overeenstemming was met wat wij allemaal weten, namelijk dat er nog een flinke slag te maken valt in de media als het gaat om diversiteit en inclusie.”

Murray houdt vol dat hij racisme niet wilde verdedigen en dat de pers een “trotse geschiedenis heeft van het aan de kaak stellen van racisme”, maar geeft toe dat de verklaring “veel duidelijker had kunnen zijn in de veroordeling van racisme” en dat de Britse media nog veel werk te doen hebben aan inclusie en diversiteit.

Na Piers Morgan

De Britse zender ITV nam dinsdag afscheid van toppresentator Piers Morgan, die op de zender had gezegd niets te geloven van de verhalen over de psychische druk die Meghan aan het Britse hof had ervaren. Hij werd “misselijk van het schandelijke interview”.

Meghan zei onder meer zelfmoord te hebben overwogen omdat zij geen enkele steun kreeg van de Windsors, toen zij daar wel om vroeg. De Britse tv-waakhond ontving meer dan 41.000 klachten over de opmerkingen die de inmiddels ex-presentator van ochtendshow Good Morning Britain in de uitzending maakte.

LEES OOK. Kwelgeest van Meghan Markle dondert van voetstuk: zelfs Trump noemde Piers Morgan brutaal, arrogant, kwaadaardig en onaangenaam (+)