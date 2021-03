VS veroordelen “etnische zuiveringen” in Ethiopische regio Tigray

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft het geweld in de Noord-Ethiopische regio Tigray woensdag betiteld als “etnische zuiveringen”. Blinken pleitte daarbij voor een onderzoek naar het conflict en het vertrek van soldaten van buurland Eritrea uit de geteisterde regio.

Blinken deed zijn uitspraken in het parlement in Washington. De minister stelde dat hij veiligheidstroepen in de regio wil “die de mensenrechten van de bevolking van Tigray niet overtreden of zich schuldig maken aan etnische zuiveringen, die we gezien hebben in het westen van Tigray”.

Blinken zei tegen de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden dat iemand verantwoordelijk moet worden gehouden voor het geweld. “Er is een onafhankelijk onderzoek nodig naar wat er is gebeurd, en we hebben een soort proces nodig – een verzoeningsproces – zodat het land politiek weer vooruit kan”, sprak de minister daarnaast.

Troepen uit Eritrea

In meerdere rapporten is gemeld dat troepen uit Eritrea ook in de regio Tigray actief zijn en zich schuldig maken aan massaslachtingen. Een verslaggever van het Franse persagentschap AFP sprak onlangs met dorpelingen in de plaats Dengolat, die vertelden dat zij getuige waren geweest van een massamoord door geüniformeerde soldaten die in een Eritrees dialect spraken.

Amnesty International heeft ook gemeld dat Eritrese troepen in de regio honderden burgers hebben vermoord. De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties stelt dat het dergelijke informatie bevestigd heeft gekregen en wil dat Ethiopië een onderzoek toelaat.