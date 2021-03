App die bankrekeningen analyseert, krijgt groen licht van Nationale Bank

De Nationale Bank heeft groen licht gegeven voor een nieuwe app die automatisch en anoniem bankrekeningen analyseert. De app krijgt op die manier toegang tot de data van 25 erkende bankinstellingen in ons land.

Het gaat om de app ROOV. Gebruikers kunnen hun bankrekeningen aan de app koppelen, die de rekeningen automatisch analyseert en gebruikers een budgetoverzicht geeft. Om dat te kunnen doen, heeft de app een licentie gekregen van de Nationale Bank, die toegang biedt tot de data van 25 erkende bankinstellingen in ons land.

“De voorbije maanden hebben we aangetoond dat de app compleet veilig en anoniem gevoelige informatie behandelt”, verklaart CEO Frédéric Vandenhende. “En daarmee is het meteen ook een van de eerste drie financiële apps voor particulieren in dit land die zo’n licentie krijgen.”

Al 47.000 gebruikers

De app belooft gebruikers dat ze kunnen nagaan of ze bij de voordeligste energieleverancier zitten of het voordeligste telecompakket hebben. Ze zouden ook een verwittiging kunnen krijgen als ze een rekening te laat dreigen te betalen.

Momenteel telt ROOV al 47.000 gebruikers in België, maar het bedrijf hoopt dit jaar te groeien naar 100.000 gebruikers. Het bedrijf achter de toepassing haalt daarvoor meer dan één miljoen euro extra kapitaal op.