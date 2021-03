Opstand in raad van bestuur Bpost tegen CEO

Een aantal bestuurders van Bpost vindt dat CEO Jean-Paul Van Avermaet moet opstappen. Dat schrijft De Standaard donderdag.

Enkele bestuurders van Bpost, onder wie ook bestuursleden die er voor de overheid zitten, willen dat Van Avermaet opstapt. Ze verwijten hem een gebrek aan competentie, integriteit en transparantie. Dat leidt tot ernstige functioneringsproblemen tussen de CEO en de raad van bestuur, aldus De Standaard.

Verboden marktafspraken bij G4S

Voor sommige bestuurders is het ook een uitgemaakte zaak dat Van Avermaet schuldig is aan ­verboden marktafspraken toen hij bij veiligheidsbedrijf G4S werkte. “Het is duidelijk dat hij zal moeten gaan en dat weten de medewerkers van Bpost ook. Ze vragen zich af hoelang hij hier nog zal zitten”, zegt een topbestuurder.

Daarnaast weigert een toenemend aantal hoge kaderleden van Bpost nog samen te werken en verlaat het bedrijf, vervolgt De Standaard. Sinds Van Avermaet in januari vorig jaar CEO werd, is al een derde van het senior management vertrokken.

Ook De Tijd bericht donderdag over “de verzwakte positie” van Van Avermaet. Bpost kreeg woensdag een flinke dreun te verwerken op de beurs. Het aandeel sloot 17 procent lager.

