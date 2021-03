27 doden nadat bus in ravijn stort in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java is een bus die scholieren en hun ouders vervoerde in een ravijn gestort. Minstens 27 inzittenden zijn omgekomen, zo melden lokale media donderdag.

Het ongeval vond woensdagavond plaats in het district van Sumedang in het westen van Java. De bus met 66 mensen aan boord was op de terugweg naar de stad Subang nadat de scholieren en hun ouders hadden deelgenomen aan een bedevaart.

“We roken de brandgeur”

De bus reed op een kronkelende en slecht verlichte weg toen die twintig meter diep in een ravijn stortte. Reddingswerkers hebben de hele nacht lichamen van slachtoffers geborgen. Onder de slachtoffers bevonden zich kinderen, volwassenen en de bestuurder, zo verklaarde chef Mamang Fatmono van de reddingsdienst van de stad Bandung.

Een overlevende, Mimin Mintarsih, zei dat de bus aan het wiebelen was gegaan voor de crash. “Passagiers roken een brandgeur en de chauffeur zei dat de rem niet werkte”, zo vertelde ze aan nieuwsportaal Detik.com. Een onderzoek is geopend om de precieze oorzaken van het ongeval vast te stellen.

Foto: EPA-EFE