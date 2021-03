Konijntjes veroorzaken ravage natuurgebied: duizenden pas aangeplante boompjes kapotgeknabbeld

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands -

Onlangs plantten Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) in Kalfort de eerste van zo’n 53.000 bomen in een 50 hectare groot natuurgebied in de vallei van de Molenbeek. Nauwelijks drie weken later zijn meer dan tweeduizend van die jonge boompjes al afgestorven omdat ze zijn aangevreten door konijnen.