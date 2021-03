Noodtoestand uitgeroepen na overstromingen in Hawaï

De gouverneur van Hawaï heeft de noodtoestand uitgeroepen door overstromingen na hevige regenval op twee van de grote eilanden. Duizenden mensen op Maui en Oahu hebben geen elektriciteit meer en veel mensen moesten hun woningen verlaten.

In bepaalde regio’s op de eilanden viel 1 tot 2 voet (30 tot 60 centimeter) regen in minder dan 24 uur. Daardoor overstroomden dammen, ontstonden er modderstromen en stortte een brug in. Gouverneur David Ige riep de noodtoestand uit. “Ik heb net een noodverklaring ondertekend voor de staat Hawaï nadat hevige regens en overstromingen grote schade veroorzaakten aan publieke en private eigendom op de eilanden”, aldus de gouverneur op Twitter. De noodtoestand gaat in vanaf vrijdag.

De regen is ondertussen geminderd, maar er gelden nog steeds waarschuwingen voor overstromingen. Er wordt nog meer regen verwacht. De burgemeester van Maui Michael Victorino liet weten dat er nog geen meldingen zijn van doden of gewonden.

Foto: AP

Foto: via REUTERS